Judecatorii exclud toate interceptarile SRI in dosarul in care SOV este acuzat ca i-ar fi dat spaga 1 milion de euro lui Bogdan Olteanu

Curtea de Apel Bucuresti a constatat joi seara nulitatea absoluta a interceptarilor convorbirilor si comunicarilor telefonice, efectuate in baza unor mandate pe siguranta nationala emise de Inalta Curte, in dosarul milionarului Sorin Ovidiu Vintu, judecat pentru cumparare de influenta. DNA are termen doua saptamani sa comunice magistratilor daca mentin decizia de trimitere in judecata a lui SOV ori solicita restituirea cauzei.