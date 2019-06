Judecatorii i-au dat dreptate lui Gabriel Harabagiu, in prima instanta, in procesul privind excluderea PSD

Gabriel Harabagiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Judecatorii din cadrul Tribunalului Iasi au admis astazi actiunea formulata de catre viceprimarul Gabriel Harabagiu, care a cerut anularea deciziei de excludere a sa din PSD. "Instanta admite actiunea formulata de reclamantul Harabagiu Gabriel Vasile in contradictoriu cu Partidul Social Democrat. Anuleaza hotararea Comitetului Executiv National nr. 215 / 14 februarie 2018. Dispune repunerea reclamantului in situatia anterioara, respectiv aceea ce membru al Partidului Social Democrat", se arata in sentinta magistratilor ieseni. Viceprimarul Iasului a castigat o noua etapa in instanta impotriva excluderii din PSD Viceprimarul a comentat pe pagina sa de sentinta, care nu este definitiva, pu ...