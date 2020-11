Judecatorii restituie la DNA dosarul in care Sorin Blejnar era acuzat de o spaga de 1,2 milioane de euro. Decizia nu este definitiva

Curtea de Apel Bucuresti a decis miercuri, 4 noiembrie, restituirea la DNA a dosarului in care fostul sef al Fiscului, Sorin Blejnar, este judecat ca a primit mita 1.200.000 de euro, in perioada mai 2011-aprilie 2012, in schimbul protejarii societatii Excella Real Grup, care era controlata de afaceristul Radu Nemes, cunoscut drept "Regele Motorinei." Decizia nu este definitiva.