Judecatorul a suspendat temporar deliberarile privind vinovatia lui Harvey Weinstein. Daca va fi gasit vinovat, el risca pedeapsa cu inchisoarea pe viata

Juraţii din procesul lui Harvey Weinstein au anunţat judecătorul că au dificultăţi în stabilirea verdictului şi au fost trimişi acasă peste weekend. Deliberările vor fi reluate luni.

Deliberările privind vinovăţia lui Harvey Weinstain sunt, momentan, suspendate, după ce juraţii l-au anunţat pe judecător că au dificultăţi în stabilirea verdictului pentru una dintre acuzaţiile de agresiune sexuală. În acelaşi timp, juriul a anunţat că are decizii unanime pentru celelalte capete de acuzare formulate în proces, potrivit Mediafax.ro.

Judecătorul s-a consultat cu avocaţii părţilor implicate în proces şi a decis să ceară continuarea deliberărilor. Astfel, juraţii au fost trimişi acasă peste weekend, deliberările urmând să fie reluate luni. În biletul trimis judecătorului, juraţii arătau că încă nu pot formula o concluzie privind una dintre acuzaţiile de agresiune sexuală aduse lui Weinstein, dar că au ajuns la decizii unanime privind toate celelalte acuzaţii, notează Variety.

Juriul care va decide soarta lui Harvey Weinstein şi-a început deliberările marţi. După o oră de deliberări, juraţii i-au cerut judecătorului James Burke consiliere în vederea conceperii verdictului. Ei au dorit lămuriri suplimentare privind o serie de termeni legali, precum „consimţământ", precum şi despre legislaţia privind agresorii sexuali. De asemenea, juraţii au cerut să vadă mai multe probe din dosar.

Procesul a început pe 6 ianuarie, la Tribunalul din Manhattan, New York, după ce, pe 31 mai 2018, un mare juriu l-a inculpat pe Weinstein pentru viol şi alte delicte cu caracter sexual, victimele fiind două femei. Actriţa Jessica Mann susţine că Weinstein a violat-o în 2013, iar Miriam Haley, asistentă de producţie, l-a acuzat de alte abuzuri sexuale, săvârşite în 2006, când ea folosea numele de Mimi Haleyi. Weinstein, în vârstă de 67 de ani, a negat acuzaţiile, spunând că relaţiile au fost consensuale.

Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă pedeapsa cu închisoarea pe viaţă.

Cazul este considerat definitoriu pentru mişcarea globală #MeToo, împotriva hărţuirii sexuale. Analiştii spun că verdictul va influenţa şi viitoarele procese ale unor persoane acuzate de abuzuri sexuale, încurajând sau descurajând victimele să raporteze astfel de cazuri.

Peste 80 de femei, printre care actriţe precum Angelina Jolie, Salma Hayek şi Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărţuire sexuală, viol sau agresiune, în urma apariţiei, la începutul lunii octombrie 2017, a unui articol în The New York Times în care erau oferite detalii cu privire la mai multe plângeri pe numele producătorului de film.

Harvey Weinstein este subiectul mai multor anchete ale poliţiilor din Los Angeles şi Londra. La New York a fost pus sub acuzare pentru prima dată. La începutul lunii ianuarie, Weinstein a fost pus sub acuzare şi la Los Angeles, pentru violenţe sexuale săvârşite asupra altor două victime.