Judecatorul Cristi Danileț INTRA TARE in plin scandal pe termoscanare: NU incalca niciun drept al romanilor

Judecătorul Cristi Danileț vine cu lămuriri în scandalul termoscanărilor de la supermarket, scandal care a împărțit țara în oameni pro sau contra. Acesta spune că măsurarea temeperaturii de către paznici nu încalcă drepturile românilor.

“Eu chiar cred că acest virus există, deși nu l-am văzut, am încredere în cadrele medicale și în oamenii de știință și, chiar dacă nu m-ați întrebat, nu se atinge niciun drept al omului dacă paznicul de la supermarket îndreaptă spre mine un aparat și îmi spune ce temperatură am. Vă sigur de asta. E doar un mijloc de siguranță, așadar nu are loc un act medical. E bine totuși că lumea dezbate”,a declarat Danileț pentru Presshub.