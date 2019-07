Judecatorul Cristi Danilet, despre pozitia PSD fata de rapoartele GRECO: Este inacceptabil!

Traian Băsescu a afirmat, marți, în plenul Parlamentului European,că Republica Moldova este o țară care se află în „zona gri" și are nevoie de perspectivă europeană pentru a ieși din impas.

Consoartei primarului Pandele din Voluntari i s-au aprins iar calcaile dupa fotoliul prezidential de la Palatul Cotroceni in urma publicarii recentului sondaj CURS in care se claseaza pe primul loc la capitolul " incredere in personalitati politice ", cu 47%, devansandu-l cu 3 procente pe presedintele Klaus Iohannis.