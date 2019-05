Judecatorul Lucian Netejoru, inca un mandat in fruntea Inspectiei Judiciare

Lucian Netejoru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a validat in sedinta de astazi concursul pentru functia de inspector-sef al Inspectiei Judiciare si l-a numit pe judecatorul Lucian Netejoru pentru inca un mandat de trei ani in aceasta functie. Au fost 9 voturi "pentru", dintre cei 15 membri prezenti. Asta ar putea fi sfarsitul carierei! Zi decisiva pentru Laura Codruta Kovesi Votul din plenul CSM a avut loc dupa cereri respinse de abtinere a celor cinci membri ai comisiei de concurs, de amanare a dezbaterii si de anulare a concursului. Judecatorii Chis si Mateescu au invocat presupuse nereguli in organizarea concursului, solicitand anularea acestuia. Principala problema ar fi fost anularea fise ...