Judetul Constanta: Accident rutier mortal in Oituz. O victima si-a pierdut viata (video)

Am fost solicitați să intervenim la un accident rutier la iesire din Lumina spre Oituz. Forțele alocate la fata locului au fost: smurd b, smurd c și Descarcerarea.



Ajunși la fața locului, colegii au găsit un bărbat (41 ani) care din păcate a fost declarat decedat și o a doua victimă, femeie (40 ani) inconștientă care a fost preluata de smurd C și transportată la spital pentru investigații medicale amănunțite, a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Constanța, Anamaria Stoica.