Judetul Constanta: Actiune de donare de sange la Negru Voda. Ce beneficii au donatorii

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța și Primăria Orașului Negru Vodă organizează sâmbătă 07.12.2019, între orele 08.30- 13.30, o acțiune de donare de sânge.Sunt asteptate toate persoanele sănătoase din localitatea Negru Vodă și localitățile învecinate care doresc să îi ajute pe pacienții care au nevoie de tratament transfuzional.Pot dona sânge persoane cu vârsta cuprinsa între 18-65 ani (pentru prima donare 18-60 de ani în funcție de evaluarea medicală) cu greutatea peste 50 kg (în funcție de înălțime, constituție) care nu au suferit de hepatita virala, tuberculoză, sifilis, malarie, infectie HiV, epilepsie, diabet zaharat insulino-dependent, boli de inima, etc.Persoanele peste 50 de ani sunt rugate să aducă de la medicul de familie o adeverință din care să reiasă că nu sunt in evidența cu boli de inimă, neurologice, alte boli cronice care ar contraindica donarea de sânge.Cu 3 zile înainte de donare este interzis consumul de băuturi alcooliceÎn ziua donării se recomandă un mic dejun ușor (sandwich-uri, fructe, lactate) și minim 500 ml lichide.Persoanele care efectueaza o donare completă (450 ml sânge) beneficiaza la cerere de:-7 tichete de masă pentru produse alimentare;-o zi liberă la locul de munca, în ziua donării, in cazul donatorilor salariați, scutire de la frecvența în ziua donării in cazul elevilor, studenților și militarilor;-decontarea cheltuielilor de transport în comun în ziua donării între localitatea de domiciliu/ reședința înscrisă în actul de identitate și localitatea unde se efectueaza donarea de sânge;Sunteți așteptați sâmbătă 07.12.2019, la Clubul Pensionarilor din localitate cu un act de identitate valabil, între orele 08.30-13.30.

Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța