Judetul Constanta: Apartament cuprins de flacari in Cernavoda. Persoane evacuate. Un barbat decedat (galerie foto)

Incendiu la un apartament în Cernavodă, județul Constanța.

, seara trecuta am fost solicitați să intervenim pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un apartament. Ajunși la fața locului, colegii mei au evacuat rapid o femeie, iar alte 7 persoane se autoevacuaseră. Colegii au acționat cu 3 autospeciale și un smurd b, total 14 salvatori.Au ars 25 mp in interiorul apartamentului , mobilier și aparate electrocasnice.Din păcate, un barbat de 60 de ani a fost gasit de colegi inconstient in apartament și scos afară. S-a început protocolul de resuscitare, din păcate însă, bărbatul de 60 de ani a fost declarat decedat, suferind arsuri pe o mare suprafață a corpului. Cauza probabila-scurtcircuit electric la aparatul de aer condiționat.Sursa foto: ISU Dobrogea