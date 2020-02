Judetul Constanta: Astazi, protest la Liceul Teoretic Baneasa

Conducerea Liceului Teoretic Baneasa a fost informata prin adresa cu nr. 6000A/5/30.12.2019, ajunsa in institutie in 07.01.2020 , ca proiectul planului de scolarizare discutat si aprobat de catre Consiliul Profesoral si de catre Consiliul de Administratie al unitatii a suferit modificari, adica singura clasa a IX a de nivel liceal propusa, nu a fost aprobata. In adresa la care facem referire, au fost invocate criteriile prevazute la art. 1-7 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar, aprobata prin OMEN nr. 5090/30.08.2019.

Anul scolar Elevi inscrisi la clasa a VIII a Anul scolar Plan de scolarizare aprobat 2018-2019 68 2019-2020 28 locuri –liceu teoretic

56 locuri – invatamant profesional 2019-2020 73 2020-2021 56 locuri – invatamant profesional

Unitate scolara Liceul Teoretic Baneasa si Structura Scoala Gimnaziala Faurei Scoala Gimnaziala Oltina Scoala Gimnaziala Ioan Atanasiu Lipnita Scoala Gimnaziala Ion Corvin Nr elevi inscrisi in clasa a VIII a 73 25 18 28

Unitate scolara Liceul Teoretic Baneasa Scoala Gimnaziala Oltina Scoala Gimnaziala Ioan Atanasiu Lipnita Scoala Gimnaziala Ion Corvin Total Media semestriala

8-8.99 13 elevi 4 elevi 4 elevi 5 elevi 26 elevi Media semestriala

9-10 12 elevi 8 elevi 3 elevi 8 elevi 31 elevi Total 25 elevi 12 elevi 7 elevi 13 elevi 57 elevi

UNITATEA SCOLARA PROFIL FILIERA ULTIMA MEDIE ADMITERE 2019 LICEUL TEORETIC MURFATLAR Stiinte ale naturii Teoretica 4.62 LICEUL „REGELE CAROL I „ OSTROV Stiinte ale naturii Teoretica 4.95 LICEUL TEORETIC „ANGHEL SALIGNY” CERNAVODA Filologie Teoretica 4.96 LICEUL TEORETIC BANEASA Stiinte sociale Teoretica 5.05 COLEGIUL NATIONAL”KEMAL ATATURK” MEDGIDIA Filologie Teoretica 5.07 LICEUL COBADIN Stiinte ale naturii Teoretica 5.12

CLASA SI PROMOTIA PROCENT DE PROMOVABILITATE DUPA CELE DOUA SESIUNI XII A – stiintele naturii , 2018-2019 38,8 % XII A – stiintele naturii , 2017-2018 60% XII A – stiintele naturii , 2016-2017 56% XII A – stiinte sociale , 2015-2016 72%

Am primit pe adresa redacției ZIUA de Constanța un comunicat privind revizuirea Planului de scolarizare alocat/aprobat de catre Inspectoratul Scolar Judetean Constanta Liceului Teoretic Baneasa in anul scolar 2020-2021.Iatăc onținutul integral al comunicatului mai sus menționat:Membri Consiliului Reprezentativ al Parintilor – Liceul Teoretic Baneasa, jud. Constanța informează constănțenii despre demersul de a convinge Inspectoratul Scolar judetean Constanta de necesitatea acordarii a unei clase a IX a de liceu,filiera teoretica anul scolar 2020-2021, avand urmatoarele argumente legale si „rationale” (solicitate de catre inspectorul scolar general, dl Mihai Sorin, pe care le solicita prin articolul pe care l-ati publicat si pentru care va multumim! ) :Mentionam ca domnul inspector general a primit inca de vinerea trecuta aceste argumente spre a fi prezentate in Sedita Consiliu de Administratie al ISJ Constanta, din partea conducerii unitatii de invatamant.Noi, parintii, dar si autoritatile locale, chiar si doamna director,cadre didactice si directori ale scolilor gimnaziale din zona apropiata localitatii Baneasa, sustinem ca aceasta decizie este total gresita si deloc documentata, prezentandu-va urmatoarele:Comparand efectivele de elevi :In prezent, la nivelul zonei geografice de acoperire a unitatii noastre scolare, avem situatia elevilor claselor a VIII a cuprinsa in tabelul de mai jos si se poate observa ca 56 de locuri la invatamantul profesional aprobate pentru anul scolar 2020-2021 nu sunt suficiente pentru asigurarea accesului acestor elevi in clasa a IX a.Mentionam ca , in jur de 70% dintre elevii scolilor gimnaziale din jur fac naveta la liceul nostru, pentru ca nu beneficiaza de niciun fel de transport care sa le permita inscrierea la Liceul Ostrov.( prima cursa de transport in comun care leaga Ion Corvin, Baneasa si Lipnita de localitatea Ostrov ar ajunge la Ostrov dupa ora 09:15, iar de la Oltina nu exista o ruta directa catre Ostrov, singurul traseu fiind pana la Baneasa, apoi Baneasa-Ostrov , care , asa cum am aratat ar ajunge la Ostrov la 9:15.Liceul Ostrov are aprobate in planul de scolarizare o clasa a IX a –teoretic (28 de locuri) si o clasa a IX a –invatamant profesional (28 de locuri), in conditiile in care au 52 de elevi (2 clase) in clasa a VIII a in anul scolar 2019-2020. (Procent de promovabilitae la bacalaureat 2019, dupa cele doua sesiuni 9%- insemnand 2 elevi dintr-un total de 22)Pentru fundamentarea proiectului planului de scolarizare, in cadrul criteriului relevantei , conform caruia educatia raspunde nevoilor de dezvoltare socio-economica- s-a urmarit investigarea necesarului de specializari solicitat pentru scolarizare in invatamantul liceal, filiera teoretica, care sa ofere acces pe piata muncii sau in invatamantul superior!La Liceul Teoretic Baneasa si la scolile gimnaziale din jur avem urmatoarele rezultate ale elevilor de clasa a VIII a , dupa semestrul I:Se poate observa ca sunt 57 de elevi in unitatea noastra scolara si la scolile gimnaziale din jur, cu rezultate bune si foarte bune la invatatura, care merita o clasa a IX a cu 28 de locuri, filiera teoretica. Acesti copii/elevi provin, majoritatea, din familii modeste care nu vor putea suporta costurile navetei catre alte unitati scolare cu profil teoretic, aflate la peste 40 km de localitatea de domiciliu. Rezultatele acestea ne-au fost comunicate de dirigintii si directorii din aceste unitati, direct interesati de aprobarea suplimentarii planului de scolarizare cu aceasta clasa.In anul scolar 201-2020, la Liceul Teoretic Baneasa, ultima medie de admitere in clasa a IX a , filiera teoretica, a fost 5.05. Pentru noi, aceasta medie nu este mica. In tabelul urmator prezint ultimele medii de admitere la cateva unitati scolare, filiera teoretica, pentru a arata ca suntem asemenea altor licee,dar carora le-au fost aprobate clase de liceu teoretic.http://admitere.edu.ro/2019/repartizare/CT/Analizand parcursul absolventilor de liceu, filiera teoretica, din ultimii patru ani scolari, putem observa ca in medie 50% au promovat examenul de Bacalaureat, iar dintre acestia, mai mult de 75% se inscriu la universitati, iar restul absolventilor continua studii postliceale sau scoli de maistri si subofiteri. Pentru ultimii ani scolari avem urmatoarele date:In Planul Local de Actiune pentru Invatamant (PLAI) pentru perioada 2017-2025, disponibil la adresa https://drive.google.com/file/d/1T ODRsf 4j5vcf0rcOxFOLYYkgHvsXRo/view?usp=sharing , la pagina 8, este precizat: Structura populatiei pe nivele de educatie arata nevoia ca atat scoala ,cat si factorii responsabili sa actioneze pentru crearea conditiilor si a motivatiei in deplina egalitate a sanselor pentru continuarea studiilor de catre absolventii de invatamant primar, gimnazial sau fara scoala absolvita.Mentionam ca lipsa clasei a IX a, filiera teoretica din planul de scolarizare 2020-2021 va conduce la cresterea abandonului in aceasta zona defavorizata.Dreptul elevilor la educatie include dreptul la alegerea traseului educational pe fiecare copil isi doreste sa il urmeze, dar mai ales care este si realizabil, intrucat majoritatea au situatii financiare deficitare, si, deci nu-si pot permite costurile aferente deplasarii catre Municipiul Constanta (100 km) sau Municipiul Medgidia (70km), cu atat mai mult a cazarii in aceste localitati.La pagina 9 este mentionat: Decalajele privind nivelul de educatie in mediul rural fata de urban obliga la:Masuri sistemice pentru cresterea generala a calitatii invatamantului in mediul rural.Asigurarea accesului egal la educatie in conditii de calitate.Masuri de sprijin pentru continuarea studiilor de catre elevii din mediul rural si din categorii defavorizate economic si social.Mentionam, de asemenea, ca la disciplinele socio-umane la Liceul Teoretic Baneasa predau cadre didactice majoritatea titulare, cu gradul I sau II, cu vechime de peste 14 ani in invatamant, cadre didactice preocupate de propria formare profesionala continua.Liceul Teoretic Baneasa a format, inca din 1957 (anul infiintarii ca liceu teoretic!!!) un numar mare de elevi care sunt, in prezent, medici, farmacisti, profesori, contabili, informaticieni, avocati, procurori, ofiteri (MAI sau MAPN), agronomi, etc, sau sunt pensionati deja!Educatia este prioritate nationala!Educatia de calitate are efecte pozitive in dezvoltarea socio-economica a zonei.Accesul la educatie si nediscriminarea sunt pe agenda Ministerului Educatiei si Cercetarii din Romania si la nivelul Uniunii Europene.Avand in vedere toate argumentele legale prezentate mai sus, consideram ca suntem indreptatiti sa solicitam suplimentarea planului de scolarizare cu o clasa a IX a, filiera teoretica.In speranta unei analize si a unei decizii favorabile elevilor /copiilor nostri, va asiguram, de intreaga noastra consideratie si incredere in deciziile pe care le veti lua, privind cu prioritate catre interesul major al copilului.Pentru detalii suplimentare, va stam la dispozitie la adresa de email geaninaepuran@yahoo.com, tel: 0762437285, reprezentant parinti – membru al Consiulului Reprezentativ al Parintilor –Liceul Teoretic Baneasa.Sursă foto: liceulteoreticbaneasa.ro