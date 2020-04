Judetul Constanta: Ce au mai depistat in trafic politistii rutieri. Au fost intocmite dosare penale

La data de 4 aprilie a.c., în jurul orei 01.30, polițiști din cadrul Secției 4 Rurală Medgidia au identificat un bărbat, de 30 de ani, care a condus un autoturism pe strada Izvorului din comuna Peștera, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 4 aprilie a.c., în jurul orei 11.40, polițiști din cadrul Secției 4 Rurală Medgidia au identificat un bărbat, de 20 de ani, care a condus un autoturism pe strada Carierei din comuna Peștera, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 4 aprilie a.c., în jurul orei 20.30, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au identificat un bărbat, de 27 de ani, care a condus un autoturism pe strada Ogorului din Năvodari, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul în cauză a refuzat testarea cu aparatul etilotest, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 5 aprilie a.c., în jurul orei 03.20, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au identificat un bărbat, de 29 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia Nord din Năvodari, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul în cauză a refuzat testarea cu aparatul etilotest, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 5 aprilie a.c., în jurul orei 20.00, polițiști din cadrul Secției 6 Rurală Cernavodă au identificat un bărbat, de 32 de ani, care a condus un autoturism strada Florilor din localitatea Aliman, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 5 aprilie a.c., în jurul orei 19.00, polițiști din cadrul Postului de Poliție Tortoman au identificat un bărbat, de 38 de ani, care a condus un autoturism pe DJ 225, în localitatea Tortoman, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 5 aprilie a.c., în jurul orei 22.35, polițiști din cadrul Secției 2 Rurală Mihail Kogălniceanu au identificat un bărbat, de 43 de ani, care a condus un autoturism pe strada Liliacului din comuna Lumina, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În cauze, polițiștii au întocmit dosare de cercetare penală.