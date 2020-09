Judetul Constanta: Ce au mai depistat in trafic politistii rutieri. Au fost intocmite dosare penale

Infracțiuni la regimul rutier, constatate de polițiștii constănțeni.

În cauze, au fost întocmite dosare penale.

La data de 29 septembrie a.c., în jurul orei 02.10, patrula mixtă, formată dintr-un polițist din cadrul, a identificat un tânăr, de 19 ani, care a condus un autoturism pe, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și fiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 29 septembrie a.c., în jurul orei 10.20, polițiști din cadrul Secției 5 Rurală Cogealac au identificat un bărbat, de 64 de ani, care a condus un autoturism pe strada Zorilor din localitatea Mihai Viteazu, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și fiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 29 septembrie a.c., în jurul orei 15.00, polițiști din cadrulau identificat un bărbat, de 53 de ani, care a condus un moped neînmatriculat pe bulevardul Independenței din municipiu, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.În urma verificărilor, polițiștii au stabilit faptul că acesta avea montate numere de înmatriculare false.La data de 29 septembrie a.c., în jurul orei 17.40, polițiști din cadrulau identificat un bărbat, de 28 de ani, care a condus un autoturism pe strada Nicolae Titulescu din Cernavodă, fiind sub influența substanțelor psihoactive.În urma testării cu aparatul DrugTest, rezultatul a fost pozitiv pentru cannabis.