Judetul Constanta. Conflict intre doua familii din Cuza Voda. A fost intocmit dosar penal

În cursul zilei de ieri, în jurul orei 21.50, polițiști din cadrul Secției 4 Rurală Medgidia au fost sesizați cu privire la faptul că pe o stradă din localitatea Cuza Vodă are loc un conflict între mai multe persoane.Deplasați la fața locului, polițiștii și jandarmii constănțeni au stabilit faptul că, pe fondul consumului de alcool, între două familii care locuiesc pe aceeași stradă are loc un conflict.Pentru aplanarea conflictului au intervenit cu fermitate echipaje din cadrul Postului de Poliție Cuza Vodă, Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, Grupării Mobile de Jandarmi Tomis Constanța, aflate în misiune de asigurare a ordinii publice în zona respectivă, prevenindu-se astfel escaladarea situației.În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.De asemenea, întrucât au fost constatate încălcări ale Ordonanțelor Militare în vigoare, polițiștii și jandarmii constănțeni au aplicat 9 sancțiuni contravenționale, în valoare de 45.000 de lei.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța