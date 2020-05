Judetul Constanta. Depistat baut la volan si cu dreptul de a conduce vehicule anulat, retinut de politisti

Un bărbat de de 37 de ani, care a condus un autoturism pe DN 39, dinspre municipiul Constanța către comuna Agigea, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, fiind implicat și într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

La data de 18 mai a.c., în jurul orei 21.35, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 37 de ani, care a condus un autoturism pe DN 39, dinspre municipiul Constanța către comuna Agigea, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,56 mg/l alcool pur în aerul expirat.Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În urma verificărilor s-a stabilit faptul că acesta avea anulat dreptul de a conduce vehicule.Bărbatul a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere sub influența băuturilor alcoolice și conducere fără permis.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța