Judetul Constanta: Dosare penale intocmite de politistii rutieri. Ce nereguli au constatat

La data de 5 octombrie a.c., în jurul orei 16.15, polițiști din cadrulau depistat un bărbat de 38 de ani, în timp ce conducea un tractor pedin localitatea Ostrov, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.De asemenea, în urma verificărilor, polițiștii au stabilit faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și faptul că vehiculul condus de acesta era neînmatriculat.Tot în cadrul datei de 5 octombrie a.c., în jurul orei 16.40, polițiști din cadrulau depistat un bărbat de 72 de ani, în timp ce conducea o autoutilitară pe, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 5 octombrie a.c., în jurul orei 17.30, polițiști din cadrulau depistat un bărbat de 45 de ani, în timp ce conducea un tractor pe DN 3, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,28 mg/l alcool pur în aerul expirat.Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.De asemenea, în urma verificărilor, polițiștii au stabilit faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și faptul că vehiculul condus de acesta era neînmatriculat.Tot în cadrul aceleiași date, în jurul orei 20.10, polițiști din cadrulau depistat un bărbat de 44 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 5 octombrie a.c., în jurul orei 22.30, polițiști din cadrulau depistat un bărbat de 19 ani, în timp ce conducea un autoturism peÎn urma verificărilor, polițiștii au stabilit că acesta nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.La data de 6 octombrie a.c., în jurul orei 03.00, polițiști din cadrulau depistat un bărbat de 20 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe DC 86, în orașulfiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat.Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.De asemenea, în urma verificărilor, polițiștii au stabilit faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Bărbatul a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.Tot la data de 6 octombrie a.c., în jurul orei 05.20, polițiști din cadrulau depistat un bărbat de 22 de ani, în timp ce conducea un autoturism pefiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.Acesta a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.La data de 6 octombrie a.c., în jurul orei 06.40, polițiști din cadrule au depistat un bărbat de 32 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 6 octombrie a.c., în jurul orei 07.30, polițiști din cadrulau depistat un bărbat de 31 de ani, în timp ce conducea un autoturism peÎn urma verificărilor, polițiștii au stabilit că acesta nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. De asemenea, autoturismul în cauză avea numerele provizorii expirate.La data de 6 octombrie a.c., în jurul orei 10.30, o patrulă mixtă formată dintr-un polițist din cadrulși un jandarm din cadrul, au depistat un bărbat de 31 de ani, în timp ce conducea un moped peÎn urma verificărilor, polițiștii au stabilit că acesta nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.La data de 6 octombrie a.c., în jurul orei 17.20, polițiști din cadrulau depistat un bărbat de 39 de ani, în timp ce conducea un autoturism peÎn urma verificărilor, polițiștii au stabilit că autoturismul în cauză avea numerele de înmatriculare cu valabilitatea expirată.La data de 7 octombrie a.c., în jurul orei 00.30, polițiști din cadrulau depistat un bărbat de 23 de ani, în timp ce conducea o autoutilitară peÎn urma verificărilor, polițiștii au stabilit faptul că numerele de înmatriculare ale autovehiculului sunt false.Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanța