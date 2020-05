Judetul Constanta: Mandate puse in aplicare, pe numele a doi barbati care au condus bauti sau fara permis

Polițiștii constănțeni au pus în aplicare două mandate pe numele a doi bărbați care au condus băuți sau fără permis.

Potrivit IPJ Constanța, la data de 22 mai a.c., polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale au depistat, în municipiul Constanța, un bărbat, de 37 de ani, pe numele căruia Tribunalul Constanța a emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. Persoana în cauză a fost introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Constanța.La data de 23 mai a.c., polițiști din cadrul Secției 5 Rurală Cogealac au depistat un bărbat, de 48 de ani, pe numele căruia Judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de un an de închisoare, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis. Persoana în cauză a fost escortată și încarcerată în Penitenciarul Poarta Albă.