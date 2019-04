Judetul Constanta: Modificari in programul intreruperilor energiei electrice din aceasta saptamana. ENEL anunta lucrari de modernizare noi

E-Distribuție Dobrogea SA anunță programul întreruperilor suplimentare necesare pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare, exploatare sau mentenanţă în instalaţiile electrice de distribuţie, precum si posturi de transformare, lucrări ce se vor desfăşura in județul Constanta, în orașul Eforie în datele de 11 si 12.04.2019, respectiv anulare lucrare in Municipiul Constanta in data de 12.04.2019.- Orasul Eforie Sud, cu strada Mării, inclusiv Sanatoriu Eforie Sud, strada Republicii (partială), sediu RAJA, respectiv strada CFR - ȋntrerupere totală, în intervalul 8:00-16:00.- Municipiul Constanta, bloc PS5, bulevardul Mamaia numarul 264; Sala de Jocuri Merkur - Zodiac; Raiffeinsen Bank - bloc PS5; bulevardul Mamaia intre numerele 218 si 260 (tronsonul delimitat de strada Onesti si strada Zorelelor); strada Rachitasi; Cofetaria Collage, strada Rachitasi numarul 69; semafor zona Delfinariu (strada Zorelelor intersectie cu bulevardul Mamaia); strada Zorelelor; strada Unirii - partial; Sediu Canal S, strada Zorelelor numarul 45-47 - ȋntrerupere totală.Oraşul Eforie Sud, cu strada Ion Cantacuzino, strada Dezrobirii, strada Tudor Vladimirescu, strada Eremia Movila, strada Oituz, respectiv strada Marasesti - ȋntrerupere totală, în intervalul 8:00-16:00.