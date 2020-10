Judetul Constanta: Șoferi bauti, depistati de politistii rutieri

Infracțiuni la regimul rutier, constatate de polițiștii constănțeni.

La data de 4 octombrie a.c., în jurul orei 01.20, polițiști din cadruau identificat un bărbat, de 26 de ani, care a condus un autoturism pe strada Piața Eroilor din comuna Cobadin, fiind sub influența băuturilor alcoolice și având permisul de conducere anulat.În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 4 octombrie a.c., în jurul orei 03.00, polițiști din cadrulau identificat un bărbat, de 21 de ani, care a condus un autoturism pe strada Ghioceilor din localitatea Cerchezu, fiind sub influența băuturilor alcoolice și fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,31 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 4 octombrie a.c., în jurul orei 14.40, polițiști din cadrulau identificat un bărbat, de 70 de ani, care a condus un autoturism pe DN 22, fiind sub influența băuturilor alcoolice și având suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule.În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,12 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 4 octombrie a.c., în jurul orei 18.00, polițiști din cadrulau identificat un bărbat, de 23 de ani, care a condus un autoturism pe strada Libertății din municipiul Medgidia, având suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule.În cauze, au fost întocmite dosare penale.