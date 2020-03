Judetul Constanta: Pedeapsa cu inchisoarea pentru mai multi barbati care au savarsit infractiuni la regimul rutier

La data de 12 martie a.c., polițiști din cadrul Poliției stațiunii Eforie au depistat, pe raza localității Eforie Nord, un bărbat, de 44 de ani, pe numele căruia Judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 2 ani de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere.Mai multe persoane care au săvârșit infracțiuni la regimul rutier au fost introduși în Penitenciarul Poarta Albă.Astfel, potrivit IPJ Constanța, la data de 12 martie a.c., polițiști din cadrul Secției 5 Rurală Cogealac au depistat, pe raza localității Sinoie, un bărbat, de 35 de ani, pe numele căruia Judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 1 an și 10 luni de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.La data de 12 martie a.c., polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale au depistat, pe raza municipiului Constanța, un bărbat, de 46 de ani, pe numele căruia Judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 1 an și 6 luni de închisoare, pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier.La data de 12 martie a.c., polițiști din cadrul Postului de Poliție Nicolae Bălcescu au depistat, pe raza satului Dorobanțu, un bărbat, de 33 de ani, pe numele căruia Judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 1 an, 8 luni și 20 de zile de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere.La data de 12 martie a.c., polițiști din cadrul Secției 7 Rurală Crucea au depistat, pe raza comunei Topalu, un bărbat, de 23 de ani, pe numele căruia Judecătoria Hârșova a emis un mandat de executare a pedepsei de 3 ani, 2 luni și 20 de zile de închisoare, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni.Persoanele în cauză au fost escortate și încarcerate în Penitenciarul Poarta Albă.