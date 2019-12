Judetul Constanta: Perchezitii domiciliare, la persoane implicate in activitati de braconaj piscicol

Poliţiştii de frontieră din cadrul structurilor teritoriale ale Gărzii de Coastă au efectuat, sub coordonarea prim-procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârșova, trei perchiziţii domiciliare, la persoane implicate în activități de braconaj piscicol.În urma percheziţiilor, au fost ridicate în vederea confiscării un morun de 90 kg, 40 kg icre negre și 51.200 dolari, iar trei persoane sunt cercetate pentru infracţiuni la regimul braconajului piscicol.În data de 23.12.2019, poliţiştii de frontieră din cadrul structurilor teritoriale ale Gărzii de Coastă, sub coordonarea prim-procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârșova, au efectuat trei percheziţii domiciliare, în baza unor mandate emise de Judecătorul de Drepturi și Libertăți din cadrul Judecătoriei Hârșova,în locații de pe raza localităților Capidava - județul Constanța și Giurgeni -județul Ialomița, la persoane suspecte că desfășoară activități de braconaj piscicol.În urma perchezițiilor efectuate, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor,un pește din specia morunîn greutate de 90 kg, 91 borcane ce conțineau cantitatea totală de 40 kgicre negre, suma de 51.200 dolari, precumși mai multe pachete cu țigări de contrabandă.În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări cu privire la trei persoane, cetăţeni români, cu vârste cuprinse între 44 și 51 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „deținerea, transportul, comercializarea sturionilor, produselor și subproduselor de sturioni”, „producerea, importul, comercializarea, deținerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârșelor, vintirelor, precum și a altor tipuri de unelte de pescuit comercial” și „nedeținerea autorizației de pescuit”, iar la finalizarea cercetărilor vor fi dispuse măsurile legale care se impun.Sursă foto: Garda de Coastă