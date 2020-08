Judetul Constanta. Ramas bun, capitane!“: Tanarul care si-a gasit sfarsitul in apele Dunarii era fotbalist la Vointa Cochirleni

Tânărul a pierit în Dunăre între Rasova și Cochirleni, în zona „malul roșu“.

La fața locului au sosit mai multe echipe de salvatori, însă eforturile lor au fost zadarnice.

Pe 14 octombrie, tânărul fotbalist urma să împlinească 27 de ani.

„Doamne, ce nenorocire!“

„Soarta a fost crudă cu cei ce-l cunosc, dar mai ales cu el“

Tânărul fotbalist s-a stins în fluviul Dunărea între Cochirleni și Rasova, în zona numită „malul roșu“. După ce salvatorii au fost alertați, aceștia au intervenit, l-au găsit în apă pe sportiv, însă toate eforturile lor s-au dovedit apoi zadarnice, tânărul fiind declarat decedat. „Am fost solicitați să intervenim pentru căutarea - salvarea unei persoane de sex masculin, în vârstă de 26 de ani, care s-ar fi înecat în zona Rasova - Cochirleni. La fața locului a fost alocat un echipaj de prim ajutor, o ambarcațiune din cadrul ISU «Dobrogea» Constanța, o autospecială de scafandri cu trei subofițeri și un ofițer și un echipaj de la Garda de Coastă. Din informațiile pe care le am la acest moment, persoana a fost găsită și i se aplică protocolul de resuscitare“, declara Anamaria Stoica, purtător de cuvânt ISU „Dobrogea“ Constanța. Ulterior, aceasta a precizat că, în ciuda eforturilor depuse de medici, bărbatul a fost declarat decedat.După ce s-a aflat că tânărul fotbalist de la Voința Cochirleni (care juca fundaș central și era un căpitan adevărat pe teren) a murit, mesajele de condoleanțe au curs. Pagina de Facebook a echipei și-a actualizat fotografia de profil și și-a schimbat fotografia de copertă, în ton cu tragicul eveniment, iar mesajul Voinței Cochirleni a fost: „Dumnezeu să te ierte, căpitane!“. „Rămâi în inimile noastre, te iubim!“, „Prea tânăr ai plecat la îngeri!“, „Păcat, un băiat foarte bun!“, „Sincere condoleanțe familiei îndurerate!“, „Greu de crezu că ai plecat dintre noi, ai fost printre cei mai buni prieteni din copilărie!“, „Dumnezeu să îl odihnească în pace printre îngeri!“, „Un om, băiat, tânăr exemplu pentru toți. Nu am cuvinte să-l descriu!“, „Rămas bun, căpitane!“, „Nu o să te uităm niciodată!“, „Drum lin la ceruri!“, „Totul s-a întâmplat mult prea repede și ult prea devreme!“, „Nu îmi vine să cred!“, „Sincere condoleanțe din partea echipei AS Independența!“, „Dumnezeu să te ierte, copil bun și cuminte, mare păcat!“, „Offf, nu mai sunt cuvinte să ne exprimăm durerea. A fost un Căpitan adevărat în teren. Dumnezeu să te ierte, colegule!“, „Familiei putere să treacă peste această mare durere!“, „Păcat de tinerețea lui! Doamne, ce nenorocire! Săracul, îmi pare foarte rău!“, „Ce tragedie!“ sau „Mare, mare păcat, să plece un Brad frumos, un Copil care pornise un viitor minunat. Îl iubim din tot sufletul! Și noi suntem părinți“, sunt plini de durere cei apropiați.Un mesaj tulburător a postat pe Facebook și un apropiat al fostului fotbalist. „Tristețe în sufletele locuitorilor satului nostru. Dunărea a mai făcut o victimă, un copil tânăr, la început de drum într-o căsnicie pe care și-o luase în propriile mâini. Soarta a fost crudă cu cei ce-l cunosc, dar mai ales cu el. La cei 26 de ani (pe 14 octombrie împlinea 27), fiu al satului nostrum, a părăsit mult prea devreme această lume, parcă din ce în ce mai neprietenoasa cu noi. Era toamna anului 1993, octombrie, când îmi duceam soția, pe Mia, la spital, pentru a aduce pe lume primul nostru copil. Eu cu soția intram pe porțile spitalului, atunci situat în cartierul Columbia, iar mama lui părăsea împreună cu el locația, venind acasă. De atunci, primii pași ai lui și ai fiului meu au fost făcuți în tandem, ca să zic așa, fie că a fost vorba de grădiniță, școală generală ori liceu. Inevitabil, amintirile cu ei îmi revin obsesiv în minte, Stirea a căzut ca un trăznet. Astfel de întâmplări te bulversează. Soția, părinții, frați, rude, prieteni, vecini sau cunoscuți nu pot înțelege cum acest suflet tânăr a fost luat brusc dintre noi, până și fetița sa de 3 anișori a spus ca tati a murit prea repede. Un copil ce încă nu-și bătătorise bine cărarea spre un ideal ce sigur și-l imaginase pentru el și familia sa. Acum nu ne rămâne decât să deplângem dispariția sa fulgerătoare dintre noi și să spunem, să spun, Dumnezeu să te aibă în pază Sa! Drum lin printre îngeri!“, se arată, printre altele, în mesaj.