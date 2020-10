Judetul Constanta: Se circula in conditii de ceata pe mai multe tronsoane de drum

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate evenimente rutiere care să impună oprirea circulaţiei pe drumurile naţionale sau pe autostrăzi.

Recomandăm conducătorilor auto ca, pe timp de ceaţă, să reducă viteza, să mărească distanţa în mers faţă de vehiculele din față şi să folosească corespunzător luminile. Trebuie sa atragem atentia si pietonilor, bicicliştilor şi căruţaşilor care trebuie să fie conştienţi de faptul că pe timp de ceaţă sunt mai greu vizibili în trafic, transmite InfoTrafic.

Se circulă în condiții de ceață, care reduce vizibilitatea sub 200 metri și izolat sub 50 metri, pe mai multe drumuri din județe aflate în zonele central-vestice, estice și sudice - 23 de județePe autostrăzile, pe tronsonul kilometric 105 - 212, între localitățile Dragalina și Constanța, și pe, este semnalată ceață densă, vizibilitatea fiind redusă la 100-150 de metri.De asemenea, se circulă în condiții de ceață și pe autostrăzile A3-Turda-Borș, A10 Sebeș-Turda și A3 Ungheni-Chețani, cu vizibilitate redusă sub 100 de metri.Totodată, din cauza ceții dense, au fost oprite manevrele în toate cele patru porturi maritime de la Marea Neagră.În ceea ce privește fluența traficului, se circulă în condiții de aglomerație pe sensul de intrare în Capitală al DN4, în zona localității Popești-Leordeni, dar și pe Centura Capitalei, în zona localităților Mogoșoaia, Chitila și Domnești.Pe autostrada A2 București-Constanța, între kilometrii 33 – 36+100 de metri, localitatea Fundulea, județul Călărași, traficul rutier a fost deviat de pe calea 1 (sensul către Constanța) pe celălalt sens, unde se circulă pe câte o bandă pentru fiecare direcție. Și pe tronsonul kilometric 27 – 17 (Brănești - Cernica, județul Ilfov), traficul este deviat de pe calea 2 (sensul către București) pe sensul opus, unde se circulă pe câte o bandă pentru fiecare direcție. Măsura devierii se aplică pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare a părții carosabile.