Judetul Constanta: Soferi bauti si fara permis, depistati de politisti. S-au ales cu dosare penale

La data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 16.20, poliţişti din cadrul Postului de Poliție Ostrov au identificat un bărbat de 49 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității Ostrov, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice.La data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 17.30, poliţişti din cadrul Secției 4 Rurală Medgidia au identificat un bărbat de 23 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe raza localității Ivrinezu Mare din județul Constanța.În urma verificărilor, s-a stabilit faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 19.10, poliţişti din cadrul Secției 6 Rurală Cernavodă au identificat un bărbat de 50 de ani, care a condus un autoturism, pe raza localității Dunăreni, județul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice și fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.Conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice.La data de 15 septembrie a.c., în jurul orei 09.00, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat de 44 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 39, în localitatea Eforie Sud, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 15 septembrie a.c., în jurul orei 07.50, poliţişti din cadrul Postului de Poliție Valu lui Traian au identificat un bărbat de 29 de ani, care a condus un autoturism, pe raza localității Valu lui Traian, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru recoltarea probelor biologice.La data de 15 septembrie a.c., în jurul orei 21.00, poliţişti din cadrul Postului de Poliție Oltina au identificat un bărbat de 22 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe raza localitatății Satu Nou, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat.Conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice.La data de 16 septembrie a.c., în jurul orei 02.30, poliţişti din cadrul Secției 2 au identificat un bărbat de 28 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Bărbatul în cauză a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest cât și recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În cauze, au fost întocmite dosare penale.