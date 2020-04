Judetul Constanta. Un barbat si-a agresat tatal si concubina. Politistii au emis ordin de protectie provizoriu

La data de 19 aprilie a.c., polițiști din cadrul Secției 9 Rurală Topraisar au fost sesizați de către o femeie, de 40 de ani, cu privire la faptul că la domiciliul său are loc un conflict.Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat un bărbat, de 45 de ani, soțul femeii în cauză, care, pe fondul consumului de alcool, ar fi agresat-o fizic pe aceasta.La data de 20 aprilie a.c., polițiști din cadrul Poliției municipiului Medgidia au fost sesizați de către o femeie, de 35 de ani, cu privire la faptul că la domiciliul său are loc un conflict.Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat un bărbat, de 32 de ani, concubinul femeii în cauză, care, pe fondul consumului de alcool, ar fi agresat-o fizic pe aceasta, dar și pe tatăl acestuia.În ambele cazuri au fost emise ordine de protecție provizorii, fiind întocmite dosare de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța