Judetul Covasna, introdus in lista "zonelor de risc" de catre autoritatile din Germania. 12 judete din Romania sunt "zone de risc"

Ministerul Afacerilor Externe a transmis ca autoritatile germane au actualiza lista "zonelor de risc" si a fost introdus si judetul Covasna. Sursa citata mai spune ca, in prezent, 12 judete din Romania se afla pe aceasta lista si toate persoanele care intra in Germania dupa ce s-au aflat intr-una din "zonele de risc" oricand in ultimele 14 zile inainte de sosire sunt obligate sa efectueze autoizolarea la domiciliu sau in alte spatii de cazare adecvate pentru o perioada de 14 zile de la sosire.