Judetul Iasi a ramas oficial fara subprefect. Guvernul a luat act de demisia celui mai slab demnitar din ultimii ani

Valentina Iosub google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul in sedinta de marti, 27 august, a luat act de cererea de demisie a subprefectului judetului Iasi, Valentina Iosub. Hotararea privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Iasi de catre doamna Iosub Valentina urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial. Demisie la varful Prefecturii Iasi. Va parasi postul din 2 septembrie. Doua nume vehiculate pentru preluarea acestei functii Amintim ca Subprefectul judetului Iasi, Valentina Iosub, si-a dat demisia din aceasta functie. Efectele acesteia vor intra in vigoare incepand de luni, 2 septembrie. Decizia este una normala daca tinem cont de faptul ca aceast ...