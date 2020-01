Judetul Tulcea. Accident rutier pe DN22. Trei victime. Implicata o soferita din Constanta (galerie foto)

În noaptea de 17/18 ianuarie a.c., o femeie de 41 de ani din Constanța, în timp ce conducea un auto pe DN22-E87( Babadag-Tulcea), în apropierea Gării Zebil, nu a adaptat viteza condițiilor de drum, a pătruns pe sensul opus, intrând in coliziune cu un auto condus de un bărbat de 65 de ani, din comuna Casimcea, județul Tulcea, care circula din sens opus.În urma accidentului a rezultat rănirea celor doi conducatori auto și a unei femei de 63 de ani, din comuna Casimcea, județul Tulcea, pasager în cel de-al doilea auto.Ambii conducători auto posedau permis de conducere și nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice.În cauză polițiștii au intocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.Cercetarile continuă.Sursa foto: IPJ Tulcea