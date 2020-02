Judetul Tulcea: Barbati, retinuti dupa ce au condus bauti. Ce alcoolemii aveau

La data de 1 februarie a.c., polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Tulcea au depistat un bărbat în vârstă de 65 de ani, din Tulcea în timp ce conducea un auto pe strada D. Gavrilov, din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 1 februarie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Murighiol au depistat un bărbat din localitatea Mahmudia, județul Tulcea, în timp ce conducea un auto pe raza localității Mahmudia, fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 2 februarie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Niculițel au depistat un tânăr în vârstă de 26 de ani, din localitatea Niculițel, județul Tulcea, în timp ce conducea un auto pe raza comunei Niculițel având permisul de conducere reținut.La data de 2 februarie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Valea Teilor au depistat un bărbat în vârstă de 33 de ani, din localitatea Valea Teilor, județul Tulcea, în timp ce conducea un auto pe raza localității Valea Teilor fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat.În toate cauzele, polițiștii tulceni au întocmit dosare de cercetare penală.- Consumul de alcool reprezintă una din cauzele frecvente de distragere a capacității de conducere.- De cele mai multe ori, conducătorii auto aflaţi sub influenţa alcoolului comit frecvente încălcări ale normelor de circulaţie, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depăşiri neregulamentare sau execută în mod periculos virajele.- Consumul de băuturi alcoolice reduce viteza de reacţie şi precizia mişcărilor şi poate determina scăderea acuităţii vizuale şi auditive a şoferilor.- Consumul de alcool la volan constituie un factor de mare risc asupra traficului rutier, influenţând în mare măsură producerea accidentelor de circulaţie!Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța