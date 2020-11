Judetul Tulcea: Ce au mai depistat in trafic politistii rutieri. Au fost intocmite dosare penale

Șoferi băuți sau fără permis s-au aventura pe șoselele din județul Tulcea.

În toate cauzele au fost întocmite dosare penale.

În week-end,au depistat un bărbat de 38 ani, din oraș Măcin, jud. Tulcea, care conducea un auto în com. Greci, având o concentrație de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat.În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului".În week-end,au depistat un bărbat de 64 ani din municipiu, care conducea un auto pe str. Babadag din mun. Tulcea având permisul în poziția suspendat.A fost întocmit dosar penal.În week-end,au depistat un bărbat de 25 ani din com. Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea, care conducea un auto în loc. Rîndunica, com. Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea, fără a poseda permis de conducere.A fost întocmit dosar penal.În după-amiaza zilei de 08.11.2020,au depistat un bărbat de 50 ani din Tulcea, jud.Tulcea, care conducea un auto pe str. Unirii din mun.Tulcea, având o concentrație de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat.A fost întocmit dosar penal.În noaptea de 08/09.11.2020, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un bărbat de 28 ani, din loc., jud. Tulcea, care conducea un auto pe raza com. Nalbant, jud. Tulcea, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicul. A fost întocmit dosar penal.