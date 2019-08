Judetul Tulcea: Doua persoane, ranite in urma coliziunii frontale dintre doua masini

Accident rutier cu victime, în această după-amiază, în județul Tulcea.Un bărbat în vârstă de 48 de ani din Craiova, în timp ce conducea un autoturism in afara municipiului Tulcea, intr-o curba, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul asupra direcției și a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar de un barbat in varsta de 62 de ani din Constanta.Potrivit IPJ Tulcea, în urma accidentului a rezultat rănirea a doi pasageri din primul autoturism.Ambii conducători auto detineau permis de conducere și niciunul nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.In cauza, s-a intocmit dosar penal. Cercetările continuă.Sursă foto: IPJ Tulcea