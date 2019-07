Judetul Tulcea: Femeie, lovita pe trotuar de un sofer baut si fara permis

O femeie a fost lovită pe trotuar de un şofer băut şi cu permisul necorespunzător.Astfel, la data de 16 iulie a.c., un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din Mahmudia, județul Tulcea, în timp ce conducea un auto, pe raza localității Mahmudia, nu s-a asigurat la efectuarea manevrei de mers înapoi și a lovit o femeie, în vârstă de 45 de ani, din Mahmudia, care se afla pe trotuar.În urma accidentului a rezultat rănirea pietonului.Potrivit IPJ Tulcea, conducătorul auto poseda permis de conducere necorespunzător categoriei autovehiculului condus și se afla sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat.În cauză, polițiștii tulceni au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, conducere cu permis necorespunzător categoriei și sub influența băuturilor alcoolice.Cercetările continuă pentru lămurirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.