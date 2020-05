Judetul Tulcea: Șofer ranit dupa ce a incercat sa evite un accident si a ajuns cu masina intr-un stalp

Un șofer de 27 de ani a fost rănit după ce a încercat să evite un accident și a intrat cu mașina într-un stâlp.

În urma cercetărilor, de vină ar fi o șoferiță care s-a angajat în efectuarea unei manevre de schimbare a direcției de mers, fără să se asigure.

Un șofer de 27 de ani a fost rănit după ce a intrat cu mașina într-un stâlp, în localitatea tulceană Bestepe, după ce a încercat să evite un accident.Potrivit IPJ Tulcea, în după-amiaza zilei de 19 mai a.c., o femeie de 28 de ani, din localitatea Bestepe, județul Tulcea, în timp ce conducea un auto pe strada Viticulturii, din municipiu, s-a angajat in efectuarea unei manevre de schimbare a direcției de mers, fără să se asigure, determinand astfel, un bărbat de 27 de ani, din Malcoci, care conducea un auto in același sens, sa intre in coliziune cu un stâlp, in încercarea de a evita impactul celor două autoturisme.In urma accidentului a rezultat rănirea bărbatului de 27 de ani.Ambii conducători posedau permis de conducere și nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice.Cercetarile continuă pentru lămurirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.Sursă foto: IPJ Tulcea