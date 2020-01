Judetul Tulcea: Un tanar baut s-a izbit cu masina de un stalp

Un tânăr de 25 de ani, băut, a intrat într-un stâlp de pe marginea drumului după ce a pierdut controlul volanului.Potrivit IPJ Tulcea, la data de 18 ianuarie a.c., în jurul orei 21:30, un tânăr de 25 de ani, din comuna Ostrov, județul Tulcea, în timp ce conducea un auto pe DN22-E87(Cataloi-Tulcea) nu a adaptat viteza condițiilor de drum, a pierdut controlul asupra direcției de mers, auto a părăsit partea carosabila și a intrat în coliziune cu un stâlp de pe marginea drumului.În urma accidentului a rezultat rănirea conducătorului auto.Acesta poseda permis de conducere, iar la testarea cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,12 mg/l alcool pur in aerul expirat, precizează IPJ Tulcea.Polițiștii au intocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere sub influența băuturilor alcoolice și vătămare corporală din culpă.Sursă foto: IPJ Tulcea