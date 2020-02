Judetul Tulcea: Un tanar baut si fara permis a facut praf masina parintilor. Baiatul a fugit de la locul accidentului

Un tânăr băut și fără permis s-a răsturnat cu autoturismul părinților în câmp, după care a fugit de la fața locului. Nu se cunoaște deocamdată cum a intrat în posesia mașinii.Potrivit IPJ Tulcea, în dimineata zilei de 2 februarie a.c., un tanar de 20 de ani, din Tulcea, in timp ce conducea un auto pe DJ22 C ( Malcoci-Tulcea) la ieșire din localitatea Malcoci a pierdut controlul asupra direcției, a parasit partea carosabilă și s-a răsturnat pe un camp.Dupa accident, conducatorul auto a parasit locul faptei, fiind identificat la scurt timp de catre politisti, pe raza municipiului Tulcea.Conducatorul auto nu poseda permis de conducere, iar la testarea cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de peste 0, 30 mg/l alcool pur in aerul expirat.Cercetarile continua pentru lamurirea tuturor cauzelor producerii accidentului, transmite IPJ Tulcea. Totodată, politiștii verifică modul în care tânărul a intrat în posesia autoturismului.Sursă foto: IPJ Tulcea