Judoka, descalificat dupa ce i-a cazut telefonul pe tatami - VIDEO

Judoka portughez Anri Egutidze a intrat cu telefonul mobil în buzunar pe tatami, iar la scurt timp după ce a început lupta cu suedezul Robin Pacek, aparatul i-a căzut din buzunar. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Întâlnirea conta pentru faza grupelor din cadrul competiţiei de Grand Slam de la Baku, la categoria 81 de kilograme. Pacek a luat telefonul de pe tatami şi i l-a arătat arbitrului, care a decis descalificarea sportivului portughez. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Portuguese judoka Anri Egutidze is disqualified after his mobile phone falls out of his judogi at #JudoBaku pic.twitter.com/5dmd3X4zdX — #JudoBaku (@Judo) May 11, 2019 Purtarea de obiecte în kimono în timpul luptelor este interzisă de regulament. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.