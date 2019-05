Julian Assange, condamnat in Marea Britanie. Cati ani trebuie sa stea in inchisoare

Julian Assange google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tribunal britanic l-a condamnat astazi pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, la un an si doua saptamani de inchisoare pentru ca nu a respectat termenii eliberarii conditionate, el ascunzandu-se in Ambasada Ecuadorului din Londra acum sapte ani, scrie New York Times. Julian Assange se afla in Ambasada Ecuadorului din 2012, dupa ce a cerut azil politic in urma unei hotarari judecatoresti conform careia ar trebui sa fie extradat de catre Marea Britanie in Suedia pentru a fi judecat pentru acuzatiile de agresiune sexuala. Presedintele Ecuadorului: Julian Assange a incercat sa infiinteze un centru de spionaj in interiorul Ambasadei Ecuadorului la Londra Suedia a renuntat la acuzatii in 2017, insa Ass ...