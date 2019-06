Jumatate din lotul Politehnicii Iasi pentru Turcia e eligibil Under21

Teja Poli Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Formatia Politehnica Iasi pleaca astazi, la pranz, cu autocarul la Bucuresti, maine avand programat avionul spre Bolu, unde vor sta in cantonament pana pe 5 iulie. Jucatorii care vor face deplasarea sunt: D. Rusu, Cobrea, Tarnovanu - portari, Frasinescu, Chelaru, Negrea, Gallego, Rus, Pantiru, Pipos, Teixeira, I. Rusu, Armeanu, Danale, F. Cristea, Moldovan jucatori de camp. Din lot ar mai putea face parte si Carlone si Loshaj, daca vor semna contracte cu Poli. A plecat de la Poli Iasi, din Liga I, la campioana Armeniei: "Echipa va juca în preliminariile Ligii Campionilor" Atacantul Zaharia nu va face deplasarea deoarece nu are pasaport. In cazul in care se va reusi acest lucru in ...