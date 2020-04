Jumatate din populația Romaniei locuiește in spații supraaglomerate: tinerii și copiii sunt cei mai afectați - STUDIU

InfoCons susține că în Uniunea Europeană (UE), în anul 2018, 17,1% din populație locuiau în case foarte aglomerate, ceea ce înseamnă că nu aveau suficient spațiu în comparație cu dimensiunea gospodăriei. În ceea ce privește țara noastră, 46,3% din români locuiesc in spații supraaglomerate.

„În UE, mai mult de una din trei persoane (33,0%) au trait în locuințe subocupate în 2018, ceea ce înseamnă că locuințele au fost considerate a fi prea mari, în ceea ce privește spațiul și mai exact dormitoare, pentru nevoile gospodăriei. Rata de supraaglomerație scade ușor în țările cu cele mai mari rate.

Printre statele membre ale UE, aproape jumătate din populația din România (46,3%) locuiau în gospodării supraaglomerate în 2018. Acesta a fost și cazul pentru aproximativ două din cinci persoane din Letonia (43,4%), Bulgaria (41,6%), Croația (39,3%) și Polonia (39,2%). Față de anul precedent, ponderea populației care locuiește în locuințe supraaglomerate a scăzut ușor în toate aceste țări, cu excepția Letoniei (+1,5 puncte procentuale), cu cea mai puternică scădere înregistrată în Polonia (-1,3 pp). La capătul opus al scării, cele mai mici rate de supraaglomerare s-au înregistrat în Cipru (2,5%), Irlanda (2,7%), Malta (3,4%) și Olanda (4,1%).

Ponderea tinerilor și a copiilor care trăiesc în locuințe supraaglomerate este mult mai mare decât în cazul persoanelor în vârstă. În 2018, aproape un sfert (24,1%) dintre persoanele în vârstă de 18 ani sau mai puțin trăiau în locuințe supraaglomerate în UE, în timp ce doar 6,9% dintre cei în vârstă de 65 de ani și mai mari au făcut-o. În special, 40,2% dintre tinerii din UE care locuiau în gospodării cu risc de sărăcie trăiau și în locuințe supraaglomerate.

Aproape jumătate dintre persoanele în vârstă de 65 de ani sau mai mari (46,9%) din UE trăiau în locuințe subocupate în 2018. Acesta a fost cazul pentru marea majoritate a persoanelor în vârstă din Irlanda (92,8%), Cipru (87,4%) ) și Malta (86,7%), în timp ce relativ puțini vârstnici locuiau în locuințe cu prea multe camere din România (12,0%), Letonia (13,3%), Croația (16,9%) și Polonia (17,8%).

Copii sunt mai fericiți in case mai mici chiar dacă ei se joaca in camera in care părinții lucrează în perioada Coronavirusului. Mai mult decât atât, mediile supraaglomerate pot prezenta un risc mai mare de răspândire a virusului. Pe de altă parte, să stai singur acasă zile întregi aduce și propriul set de provocări”, se arată într-un comunicat de presă al InfoCons.

‘’Necesarul de locuințe este la cote însemnate pentru români, dar atenție la calitatea locuințelor noi, la clauzele contractuale, calitatea materialelor de construcții folosite și a contractelor la utilități.InfoCons in cadrul Programului National de protecția consumatorilor în domeniul materialelor de construcții si achiziției de imobile, este alături de tine ! Ia atitudine si nu mai aștepta, poți face chiar tu diferența”, Sorin Mierlea –Președinte InfoCons.