Jumatate din populația Slovaciei a fost testata sambata / Rezultat pozitiv pentru 26.000 de oameni

Aproape jumătate din populația Slovaciei a fost testată pentru Covid-19 sâmbătă, prima zi a testării la nivel național prin care guvernul vrea să întoarcă trendul de creștere a numărului de cazuri fără o carantinare generală, transmite Reuters.

Campania de testare, prima într-o țară de asemenea dimensiuni, este privită cu interes de alte națiuni ce caută metode de a încetini răspândirea coronavirus ului și de protejare a sistemelor sanitare.Ministrul Apărării, Jaroslav Nad, a declarat că 2,58 milioane de slovaci au fost testați sâmbătă, iar 25.850 (1%) au ieșit pozitivi, ceea ce înseamnă plasarea lor în carantină.Această țară are o populație de 5,5 milioane de oameni și vrea să testeze cât mai mulți dintre ei, cu excepția copiilor cu vârste sub 10 ani.Peste 40.000 de medici, soldați, polițiști, funcționari și voluntari au fost înregimentați la cele 5.000 de puncte unde sunt administrate testele de antigen.Testarea este gratuită și voluntară, dar cei care nu participă trebuie să intre în carantină. Slovacia a avut doar câteva mii de cazuri în primăvară și vară, după ce a impus rapid restricții. Dar numărul de infecții a sărit în ultimele săptămâni, apărând îngrijorări că țara va ajunge ca vecina Cehia, care are cea mai ridicată rată a deceselor din Europa în ultimele două săptămâni.Campania desfășurată în acest weekend a fost criticată de unii experți, care fie au spus că nu are rost să fie făcută doar o dată, fie au subliniat că testele de antigen sunt mai puțin precise decât cele PCR făcute în laborator, ceea ce înseamnă că dau mai multe rezultate fals pozitive sau fals negative.Guvernul intenționează să facă o nouă rundă weekendul viitor, pentru a descoperi cazurile ratate în prima rundă sau pe cei care s-au infectat între timp.Duminică, Slovacia a raportat 2.282 de cazuri noi, relevate de teste PCR, totalul ajungând la 59.946, fără cei identificați prin campania la nivel național. Până acum, au fost înregistrate 219 decese atribuite pandemiei.

Premierul Igor Matovic a apreciat săptămâna aceasta că măsura va salva „sute de vieţi”.

„Aceasta va fi calea noastră către libertate”, a insistat Matovic, sugerând că restricţiile asupra pandemiei ar putea fi ori relaxate după finalizarea testelor, ori întărite dacă programul nu este implementat pe deplin.

„Avem mari şanse să arătăm Europei şi lumii că lucrurile se pot face diferit, fără a închide economia şi a lăsa milioane de oameni fără locuri de muncă”, a declarat el în ajunul campaniei de testare, citat de agenţia slovacă de presă TASR.