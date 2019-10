Juncker ii raspunde lui Johnson: Propunerea cu privire la Brexit "comporta in continuare cateva puncte problematice"

Propunerea prezentata miercuri de catre Boris Johnson in vederea unei plecari negociate a Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE) "comporta in continuare cateva puncte problematice", a declarat presedintele in exercitiu al Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker, in urma unei convorbiri la telefon cu premierul britanic, relateaza AFP.