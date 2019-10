Juncker si-a facut bilantul mandatului la presedintia CE: A fost aplaudat in picioare, dar si criticat la scena deschisa

Presedintele Comisiei Europene la final de mandat, Jean-Claude Juncker, a fost aplaudat in picioare, marti, cu prilejul ultimului sau discurs in plenul Parlamentului European (PE), unul de bilant in care si-a prezentat si reusitele si esecurile, si dupa care nu a fost scutit de critici, in special din partea grupurilor de extrema dreapta si de stanga.