Jungla FCSB! Gigi Becali propune cel mai dur sistem de supravietuire in lotul echipei sale: Matei si Stoian OUT, dar fara sa aiba sanse

Orice fotbalist care ajunge la FCSB trebuie sa stie ca timpul in care va fi obligat sa dea randament si sa convinga e unul care bate toate recordurile pe continent si probabil in orice campionat din lume. Exemple stau chiar doi jucatori care acum se afla in lotul vicecampioanei. Numele lor: Adrian Stoian si Florentin Matei. Au fost adusi in mercato din iarna si deja au fost declarati esecuri si au fost trecuti pe linie moarta. Gigi Becali a terminat evaluarea dupa aparitii rare si extrem de rare pe care Stoian si Matei le-au avut in startul lui 2019. Nici unul dintre ei nu are macar un meci in care sa fi stat pe teren din primul pana in ultimul minut. Mai mult, Stoian evoluat doar de doua ori in tricou ...