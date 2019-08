Juniorii Politehnicii Iasi au spart gheata in Liga Elitelor U16

juniori google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Juniorii Politehnicii Iasi au inregistrat urmatoarele rezultate in etapa a 4-a din Liga Elitelor, programata la mijlocul acestei saptamani: LPS Iolanda Balas Soter Buzau-Politehnica Iasi 2-2 (Liga Elitelor U19), LPS Iolanda Balas Soter Buzau-Politehnica Iasi 3-2 (Liga Elitelor U17) si CSS Targoviste-Politehnica Iasi 0-4 (Liga Elitelor U16). Copiii pregatiti de Bebe Manole au obtinut prima victorie in campionat. Eduard Boz, Bogdan Moldovan, Teodor Nechifor si Alexandru Eduard au fost decisivi in deplasarea de la Targoviste. Trei meciuri din Liga Elitelor pentru juniorii Politehnicii La Buzau, juniorii “mari” ai lui Poli au remizat, scor 2-2, contra echipei Liceului cu Program Sportiv “Ioland ...