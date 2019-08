Jurgen Klopp a anunțat ca ar putea lua un an de pauza la finalul ințelegerii cu Liverpool - Totul depinde de rezultate

Jurgen Klopp (52 de ani) a anunţat că există posibilitatea ca la sfârşitul actualei înţelegeri cu Liverpool, 2022, să ia o pauză din antrenorat. Totul depinde de rezultatele pe care ”cormoranii” le vor obţine cu el pe bancă, anunță MEDIAFAX.

Dacă nu reuşeşte să câştige titlul, mai mult ca sigur îşi va lua un an sabatic. Afirmaţia neamţului a fost făcută într-un interviu realizat recent. "Dacă o să decid că nu mai pot să antrenez aşa cum trebuie, voi lua o pauză în anul respectiv (n.r.: la sfârşitul contractului cu Liverpool) pentru a mă horătî ce fac (n.r.: dacă va accepta o altă propunere sau se va retrage definitiv). Am o energie uriaşă, dar am o problemă: nu pot face un pic. Pentru mine există doar atât, totul sau nimic. Dar şansele sunt foarte mari ca nivelul meu de energie să crească din nou (n.r.: după pauza de un an) şi atunci pot face treaba aşa cum vreau”, a declarat Jurgen Klopp, citat de goal.com.

Managerul are parte de un moment foarte bun în carieră. A reuşit să câştige Liga Campionilor, prima din carieră, şi are încredere că poate fi primul antrenor, după zeci de ani, care le aduce ”cormoranilor” titlul în Premier League. Aceasta este şi părerea conducerii care, potrivit presei din Anglia, îi va propune prelungirea contractuală lui Klopp. Actuala înţelegere este scadentă peste 3 ani, dar Liverpool nu vrea să rişte nimic.

Vrea să semneze o nouă înţelegere cu neamţul şi în acelaşi timp să îşi arate recunoştinţa faţă de sezonul trecut foarte bun. Vrea să îi ofere 11 milioane de euro pe an, cu aproximativ 3 milioane de euro mai mult decât încasează în acest moment. Dar se pare că pe Klopp nu îl interesează banii. Exclude posibilitatea să plece de la Liverpool până la finalul înţelegerii, dar dacă nu îşi îndeplineşte obiectivele personale trasate, va lua anul de pauză.

Klopp a ajuns la Liverpool în 2015, după 7 ani la Borussia Dortmund. I-a condus pe ”cormorani” în 212 partide (123 victorii, 52 de egaluri şi 38 de înfrângeri) şi are o medie de 1.98 de puncte pe meci. Liga Campionilor este singurul trofeu cucerit cu echipa engleză. Klopp mai are în C.V. două titluri în Germania, două Supercupe ale Germaniei şi o Cupă a Germaniei, toate cu Borussia Dortmund.