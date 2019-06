Jurgen Klopp a cantat in timpul unui interviu: “Let’s talk about six, baby” - VIDEO

Tehnicianul Jurgen Klopp a cântat în timpul unui interviu după finala Ligii Campionilor, câştigată de Liverpool în faţa echipei Tottenham, la Madrid, scor 2-0. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Klopp a marcat faptul că Liverpool a câştigat Liga Campionilor pentru a şasea oară cântând refrenul piesei Salt-n-Pepa ‘Let’s Talk About Sex”, însă cu un cuvânt schimbat: “six” (şase) în loc de “sex”. “Let's talk about six, baby (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Let's talk about you and me Let's talk about all the good things And the bad things that may be Let's talk about six”, a fredonat tehnicianul. "Let's talk about six baby." JURGEN KLOPP IS THE GREATEST MAN ON THE ENTIRE PLANET. pic.twitter.com/BRAnvTi8r4 — Anfield HQ (@AnfieldHQ) June 1, 2019 Formaţia Liverpool a câştigat, sâmbătă seară, la Madrid, pentru a şasea oară Liga Campionilor, impunându-se cu scorul de 2-0 (1-0) în finala cu Tottenham Hotspur. Liverpool a mai câştigat LC în 1977, 1978, 1981, 1984 şi 2005. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.