Jurnaliști scutiți de impozit - Inițiatorul legii iese la rampa dupa valul de critici: 'Nu are legatura cu anul electoral, nu cerem nimic in schimb'

Deputatul PSD Valeriu Steriu, iniţiatorul legii prin care jurnaliştii sunt scutiţi de plata impozitului pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor şi pentru cele din drepturi de autor, care a stârnit reacţii împărţite în media, declară că, prin aceasta, nu este cerut presei nimic în schimb şi că textul este „perfectibil”. În plus, el îndeamnă jurnaliştii să se organizeze într-o asociaţie cu care politicienii să poată avea un dialog permanent.

În decembrie 2018, deputatul PSD Valeriu Steriu anunţa, într-un interviu acordat News.ro, iniţiativa legislativă de modificare a Codului Fiscal prin care şi jurnaliştii sunt incluşi în categoria profesiilor care beneficiază de scutire de la plata impozitului pe venit.

Proiectul său, pe care îl califica drept „un balon de oxigen" pentru domeniul presei, propune contopirea cele două forme de plată existente în prezent - contractul de muncă şi contractul de drept de autor - „scutind într-o formă mult mai vizibilă partea de drepturi de autor, dar asigurând că orice jurnalist îşi plăteşte contribuţia pentru sistemul de asigurări sociale şi pentru pensii".

Săptămâna aceasta, iniţiativa legislativă prin care jurnaliştii sunt scutiţi de plata impozitului pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor şi pentru cele din drepturi de autor - susţinută de PSD, ALDE şi PMP - a fost adoptată de Camera Deputaţilor, for decizional, şi a fost trimisă spre promulgare.

În urma acestui vot, reacţiile din media şi din mediul online au fost împărţite. „Este o dezbatere amplă, ceea ce înseamnă că a stârnit interes”, a spus el într-un interviu acordat psnews.ro.

Legea a trecut prin opt comisii, de când proiectul a fost depus în primăvara anului trecut. „Am avut şi critici. Mulţi mi-au spus «nu e OK, pentru că vine an electoral». Le-am spus că nu are legătură cu asta, nu cerem nimic în schimb”. El a apreciat faptul că o parte a presei i-a adus critici şi a adăugat: „Orice lege e perfectibilă, mai sunt câţiva paşi până va putea fi implementată”.

Steriu a amintit că, în Senat, legea a primit un amendament care prevede ca „toată această scutire de impozit să se facă în baza unui ordin comun pe care Guvernul, prin Ministerul de Finanţe şi cel al Muncii, va trebui să îl realizeze”.

„Cel puţin, din punctul de vedere al libertăţii presei, al continuării activităţii ei - mă întorc la platformele online, credeţi-mă, nu lasă niciun leu impozit în România, orice ştire publicată pe Facebook, dacă vrei să o sponsorizezi, banii pleacă în Irlanda sau în paradisuri fiscale - jurnaliştii şi tehnicienii de radio şi televiziuni au acelaşi drept sub această lege. Vom vedea”.

Steriu a adăugat: „În continuare cred că este prea puţin ce se poate face. Auzeam: «de ce nu medicii? de ce nu constructorii?». Toţi constructorii, prin Ordonanţa 114, peste un anumit nivel încep să plătească impozitul pe venit. Agricultorii sunt binecuvântaţi de un nivel de subvenţii. Deci, dacă pentru anumite activităţi, avem anumite facilităţi fiscale - nu doar România le oferă - atunci de ce să nu le... Dezbaterea e dificilă cu toate miile de jurnalişti, dar sutele pe care le-am consultat... Invit presa să îşi fundamenteze o asociaţie a jurnaliştilor independenţi cu care să putem avea un dialog permanent. E o necesitate uriaşă. Ştiu că în trecut au existat. În plus, e foarte important rolul angajatorului”.

Valeriu Steriu este de părere că şi Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public poate fi îmbunătăţită, pentru că „este nevoie de o presă liberă, independentă, care să asigure transparenţa informaţiei”.

Organizaţia ActiveWatch a transmis joi o scrisoare deschisă în care cere preşedintelui Klaus Iohannis să nu promulge legea scutirii de impozit pentru jurnalişti, pentru că este „imorală” şi poate „finanţa propaganda politică”.