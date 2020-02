Jurnaliștii și tehnicienii din presa, scutiți de impozitul pe venit

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, propunerea legislativă pentru completarea Codului fiscal, potrivit căreia jurnaliştii şi tehnicienii în radiodifuziune şi televiziune să fie scutiţi de la plata impozitului pentru veniturile din salarii, asimilate salariilor şi din drepturile de proprietate intelectuală. Conform agerpres.ro, au fost 174 de voturi ”pentru”, 2 – ”împotrivă” şi 91 de abţineri. Proiectul The post Jurnaliștii și tehnicienii din presă, scutiți de impozitul pe venit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.