Jurnalist britanic, concediat pentru o remarca rasista la adresa bebelusului regal

Jurnalistul Danny Baker a fost concediat de BBC dupa ce l-a jignit pe Archie Harrison Mountbatten-Windsor, primul copil al cuplului Meghan-Harry. Danny Baker a facut o gluma deplasata pe Twitter, care a fost catalogata de sefii sai drept o remarca rasista de cea mai joasa speta. „Bebelusul regal parasind spitalul", a scris jurnalistul britanic in dreptul unei fotografii in care apar o femeie, un barbat si un cimpanzeu, toti trei coborand scarile. Remarca vine in contextul in care Meghan Markle are origini afro-americane, dupa mama ei, Doria Ragland. Crainicul, angajat al postului BBC Radio 5 (parte a BBC), a fost concediat joi, la o zi dupa remarca nepotrivita. Jurnalistul si-a varsa ...