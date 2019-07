Jurnalist gasit mort in portbagajul unei masini

doliu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un jurnalist mexican, care scria despre politie in statul plin de violenta Guerrero, a fost gasit mort in portbagajul unei masini, avand semne de tortura si ca a fost impuscat, a informat politia marti, conform Reuters. Mexicul este una dintre cele mai periculoase tari pentru jurnalisti, insa nu este clar daca uciderea lui Rogelio Barragan are legatura cu munca sa. Barragan , director al unui site care informa despre sudul tarii, a fost gasit in statul Morelos. El a fost impuscat de cel putin doua ori iar pe corpul sau pot fi observate semne de tortura. DOLIU in PSD! Unul dintre cei mai influenti lideri s-a stins din viata Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a promis ca va reduce violentel ...